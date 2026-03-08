LASK LASK ASK Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC
Heute 17:00 Uhr
1 1.77
X 3.90
2 4.20
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute: LASK - Wolfsberger AC

In der 22. und sogleich letzten Runde des Grunddurchgangs trifft der LASK auf den WAC. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: LASK - Wolfsberger AC Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der LASK empfängt in Runde 22 der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag den Wolfsberger AC (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Beide Teams sind einzementiert: Der LASK ist mit 34 Punkten souveräner Dritter und bereits fix in der Meistergruppe. Anders die Lavanttaler, die mit nur 26 Zählern keine Chance mehr haben in das obere Playoff einzuziehen.

Der Bundesliga-Tabellenrechner >>>

Die Linzer konnten zuletzt 2:2 bei der Wiener Austria remisieren und bleiben damit auf Tuchfüllung mit der Tabellenspitze.

Für den WAC heißt es nun Abstiegskampf, trotzdem haben die Kärntner natürlich gute Karten und vor allem einige Punkte Vorsprung auf die rote Zone, auch nach der Punkteteilung.

LIVE-Ticker:

Bundesliga-Tabellenrechner:

Mehr zum Thema

Bundesliga heute: WSG Tirol - GAK

Bundesliga heute: WSG Tirol - GAK

Bundesliga
Bundesliga heute: Sturm Graz - SCR Altach

Bundesliga heute: Sturm Graz - SCR Altach

Bundesliga
17
Bundesliga heute: SV Ried - FK Austria Wien

Bundesliga heute: SV Ried - FK Austria Wien

Bundesliga
2
Bundesliga heute: SK Rapid - Red Bull Salzburg

Bundesliga heute: SK Rapid - Red Bull Salzburg

Bundesliga
53
Weissman könnte innerhalb Österreichs wechseln

Weissman könnte innerhalb Österreichs wechseln

Bundesliga
5
Admira zittert sich zu Punkt gegen Klagenfurt

Admira zittert sich zu Punkt gegen Klagenfurt

2. Liga
5
Hosiner-Elfmeter reicht ausgewanderten Young Violets gegen Wels

Hosiner-Elfmeter reicht ausgewanderten Young Violets gegen Wels

2. Liga
26

Kommentare

Admiral Bundesliga LASK Wolfsberger AC Didi Kühbauer Fussball