Der LASK empfängt in Runde 22 der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag den Wolfsberger AC (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Beide Teams sind einzementiert: Der LASK ist mit 34 Punkten souveräner Dritter und bereits fix in der Meistergruppe. Anders die Lavanttaler, die mit nur 26 Zählern keine Chance mehr haben in das obere Playoff einzuziehen.

Die Linzer konnten zuletzt 2:2 bei der Wiener Austria remisieren und bleiben damit auf Tuchfüllung mit der Tabellenspitze.

Für den WAC heißt es nun Abstiegskampf, trotzdem haben die Kärntner natürlich gute Karten und vor allem einige Punkte Vorsprung auf die rote Zone, auch nach der Punkteteilung.

