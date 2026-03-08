WSG Tirol WSG Tirol WSG Grazer AK Grazer AK GAK
Heute 17:00 Uhr
1 2.30
X 3.10
2 3.30
NEWS

Bundesliga heute: WSG Tirol - GAK

Am Tivoli empfängt die WSG den GAK. Bei einem Sieg dürfen die Wattener noch auf die Meistergruppe hoffen. Alle LIVE-Infos:

Bundesliga heute: WSG Tirol - GAK Foto: © GEPA
Zum Abschluss des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga hat die WSG Tirol den GAK zu Gast (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Sollte das Heimteam gegen den Tabellen-Nachzügler aus Graz einen Sieg einfahren, ist theoretisch sogar noch die Chance auf den Einzug in die Meistergruppe gegeben. Dafür müssten den Tirolern aber gleich drei Konkurrenten in die Karten spielen.

Der Bundesliga-Tabellenrechner >>>

Für den GAK hingegen geht es "nur" um Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Mit 20 Punkten stehen die Grazer vor der Punkteteilung aktuell sechs Punkte vor Schlusslicht Blau-Weiß Linz, durften am vergangenen Wochenende einen 2:1-Sieg gegen die SV Ried bejubeln.

Einen vollen Erfolg gab es auch für die WSG: Beim 3:2-Auswärtssieg gegen Blau-Weiß Linz traf Nikolai Baden Frederiksen gleich dreifach.

LIVE-Ticker:

Bundesliga-Tabellenrechner:

Admiral Bundesliga Fussball WSG Tirol GAK