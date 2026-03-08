Zum Abschluss des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga hat die WSG Tirol den GAK zu Gast (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Sollte das Heimteam gegen den Tabellen-Nachzügler aus Graz einen Sieg einfahren, ist theoretisch sogar noch die Chance auf den Einzug in die Meistergruppe gegeben. Dafür müssten den Tirolern aber gleich drei Konkurrenten in die Karten spielen.

Für den GAK hingegen geht es "nur" um Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Mit 20 Punkten stehen die Grazer vor der Punkteteilung aktuell sechs Punkte vor Schlusslicht Blau-Weiß Linz, durften am vergangenen Wochenende einen 2:1-Sieg gegen die SV Ried bejubeln.

Einen vollen Erfolg gab es auch für die WSG: Beim 3:2-Auswärtssieg gegen Blau-Weiß Linz traf Nikolai Baden Frederiksen gleich dreifach.

