LIVE: Watchparty! Verfolge den Bundesliga-Showdown

Die 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga steht vor der Tür. Wer landet in den Top-6? Sei live dabei!

Meister- oder Qualifikationsgruppe?

Im Rennen um die letzten zwei Tickets für das obere Playoff sind Hartberg, Rapid, Altach, Ried und die WSG Tirol gefordert.

Die Ansakonferenz ist am Sonntag ab 16:30 Uhr LIVE dabei: Die Hosts Hannes Kristoferitsch, July Haunschmid und Patrick Gstettner verfolgen die brisante Konferenz gemeinsam, analysieren die Partien und sprechen mit den Usern über alles, was die Bundesliga bewegt.

Im Chat kannst du live mitdiskutieren und interagieren.

Hier ansehen:

