In Runde 22 der ADMIRAL Bundesliga empfängt die SV Ried am Sonntag die Wiener Austria.

Während es für die Innviertler mit einem Sieg sogar noch in die Meistergruppe gehen könnte, haben die "Veilchen" die Teilnahme an dieser bereits fixiert. Los geht es um 17:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>.

Die Wiener Austria trennte sich am vergangenen Spieltag mit 2:2 vom LASK, Ried musste bei der 1:2-Niederlage beim GAK einen Dämpfer hinnehmen.

Mit 28 Punkten steht der Aufsteiger aktuell auf Rang acht, der Rückstand auf Rapid und Platz sechs beträgt zwei Punkte. Wenn die Konkurrenz aus Hütteldorf und Altach mitspielt, wäre bei einem Sieg der Rieder gegen die viertplatzierte Austria (33 Punkte) sogar noch das obere Playoff möglich.

