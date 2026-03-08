SV Ried SV Ried SVR FK Austria Wien FK Austria Wien FAK
Heute 17:00 Uhr
1 2.30
X 3.20
2 3.20
NEWS

Bundesliga heute: SV Ried - FK Austria Wien

Die SV Ried hat noch eine Mini-Chance auf die Teilnahme am oberen Playoff. Dafür bräuchte es jedenfalls einen Sieg gegen die Wiener Austria. Alle LIVE-Infos:

Bundesliga heute: SV Ried - FK Austria Wien Foto: © GEPA
In Runde 22 der ADMIRAL Bundesliga empfängt die SV Ried am Sonntag die Wiener Austria.

Während es für die Innviertler mit einem Sieg sogar noch in die Meistergruppe gehen könnte, haben die "Veilchen" die Teilnahme an dieser bereits fixiert. Los geht es um 17:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>.

Die Wiener Austria trennte sich am vergangenen Spieltag mit 2:2 vom LASK, Ried musste bei der 1:2-Niederlage beim GAK einen Dämpfer hinnehmen.

Mit 28 Punkten steht der Aufsteiger aktuell auf Rang acht, der Rückstand auf Rapid und Platz sechs beträgt zwei Punkte. Wenn die Konkurrenz aus Hütteldorf und Altach mitspielt, wäre bei einem Sieg der Rieder gegen die viertplatzierte Austria (33 Punkte) sogar noch das obere Playoff möglich.

Der Bundesliga-Tabellenrechner >>>

LIVE-Ticker:

Bundesliga-Tabellenrechner:

Bundesliga heute: SK Rapid - Red Bull Salzburg

Bundesliga
Weissman könnte innerhalb Österreichs wechseln

Bundesliga
2. Liga heute im LIVE-Stream: Admira Wacker - Austria Klagenfurt

Hosiner-Elfmeter reicht ausgewanderten Young Violets gegen Wels

2. Liga
Grunddurchgang endet mit Fünfkampf um die Meistergruppe

Bundesliga
Verzockte sich Ferrari in Australien im Kampf um den Sieg?

Formel 1
Lionel Messi kratzt am 900er!

International

