SK Rapid Wien Red Bull Salzburg
Heute 17:00 Uhr
Bundesliga heute: SK Rapid - Red Bull Salzburg

Die Hütteldorfer sind in der 22. Runde im Kampf um einen Platz in der Meistergruppe mächtig unter Druck. LIVE-Infos:

In der letzten Runde des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga empfängt der SK Rapid am Sonntag den FC Red Bull Salzburg (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Hütteldorfer sind aktuell Sechster und damit mitten im Kampf um den Einzug in die Meistergruppe. Macht Rapid keinen Punkt, schaut es wohl schlecht aus.

Punkten die Grün-Weißen mit einem Unentschieden, kommt es darauf an wie Altach bei Sturm Graz spielt. Gewinnt Rapid daheim gegen die Bullen, ist der Einzug in das obere Playoff fix.

Der Bundesliga-Tabellenrechner >>>

Die Bullen sind Tabellenführer und fix in der Meistergruppe. Mit aktuell 37 Zählern sind die Mozartstädter zwei vor Sturm Graz.

Kommentare

