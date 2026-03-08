In der letzten Runde des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga empfängt der SK Rapid am Sonntag den FC Red Bull Salzburg (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Hütteldorfer sind aktuell Sechster und damit mitten im Kampf um den Einzug in die Meistergruppe. Macht Rapid keinen Punkt, schaut es wohl schlecht aus.

Punkten die Grün-Weißen mit einem Unentschieden, kommt es darauf an wie Altach bei Sturm Graz spielt. Gewinnt Rapid daheim gegen die Bullen, ist der Einzug in das obere Playoff fix.

Die Bullen sind Tabellenführer und fix in der Meistergruppe. Mit aktuell 37 Zählern sind die Mozartstädter zwei vor Sturm Graz.

