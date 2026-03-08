Vor Ried-Duell: FAK-Fanszene protestiert vor Werners Haus

Zum Abschluss des Grunddurchgangs in der ADMIRAL Bundesliga gastiert die Wiener Austria bei der SV Ried (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Im Zuge dieser Auswärtsreise nach Oberösterreich entscheidet sich die aktive FAK-Fanszene zu einer kurzen Spontan-Demo gegen Jürgen Werner.

Die Anhänger der Veilchen protestieren vor Werners Haus und zeigen dabei auch ein Spruchband. Dabei läuft aber alles friedlich ab und die Fanszene ist danach auch von selbst wieder abgezogen.

So reagiert die Austria

In einer Stellungnahme reagiert nun der Klub auf den Protest der Fanszene.

"Der Klub distanziert sich klar und ausdrücklich von solchen Aktionen der Fans und verurteilt diese aufs Schärfste. Wir werden alle notwendigen Maßnahmen einleiten, um sicherzustellen, dass sich derartige Vorfälle nicht wiederholen. Mit dieser Aktion wurde eine klare Grenze überschritten. Ich möchte mich im Namen des FK Austria Wien bei Jürgen Werner und seiner Familie ausdrücklich entschuldigen", wird Präsident Kurt Gollowitzer zitiert.

Hier ist der Protest zu sehen: