NEWS

Vor Ried-Duell: FAK-Fanszene protestiert vor Werners Haus

Die aktive Fanszene nutzt die Auswärtsreise nach Ried und macht vor dem Haus von Jürgen Werner eine Spontan-Demo. Dabei läuft alles friedlich ab.

Vor Ried-Duell: FAK-Fanszene protestiert vor Werners Haus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Zum Abschluss des Grunddurchgangs in der ADMIRAL Bundesliga gastiert die Wiener Austria bei der SV Ried (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Im Zuge dieser Auswärtsreise nach Oberösterreich entscheidet sich die aktive FAK-Fanszene zu einer kurzen Spontan-Demo gegen Jürgen Werner.

Die Anhänger der Veilchen protestieren vor Werners Haus und zeigen dabei auch ein Spruchband. Dabei läuft aber alles friedlich ab und die Fanszene ist danach auch von selbst wieder abgezogen.

So reagiert die Austria

In einer Stellungnahme reagiert nun der Klub auf den Protest der Fanszene.

"Der Klub distanziert sich klar und ausdrücklich von solchen Aktionen der Fans und verurteilt diese aufs Schärfste. Wir werden alle notwendigen Maßnahmen einleiten, um sicherzustellen, dass sich derartige Vorfälle nicht wiederholen. Mit dieser Aktion wurde eine klare Grenze überschritten. Ich möchte mich im Namen des FK Austria Wien bei Jürgen Werner und seiner Familie ausdrücklich entschuldigen", wird Präsident Kurt Gollowitzer zitiert.

Hier ist der Protest zu sehen:

Mehr zum Thema

JETZT LIVE: Watchparty! Verfolge den Bundesliga-Showdown

JETZT LIVE: Watchparty! Verfolge den Bundesliga-Showdown

Bundesliga
5
Bundesliga heute: SV Ried - FK Austria Wien

Bundesliga heute: SV Ried - FK Austria Wien

Bundesliga
8
Weissman könnte innerhalb Österreichs wechseln

Weissman könnte innerhalb Österreichs wechseln

Bundesliga
17
Abstiegskampf! Affengrubers Elche geht in Villarreal leer aus

Abstiegskampf! Affengrubers Elche geht in Villarreal leer aus

La Liga
Griezmann Wechsel in die MLS? Entscheidung wohl gefallen

Griezmann Wechsel in die MLS? Entscheidung wohl gefallen

La Liga
Hannover patzt im Aufstiegsrennen zuhause gegen Nachzügler

Hannover patzt im Aufstiegsrennen zuhause gegen Nachzügler

International
Deutsche Bundesliga LIVE: FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt

Deutsche Bundesliga LIVE: FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FK Austria Wien Jürgen Werner