Der SCR Altach trifft in Runde zwei der ADMIRAL Bundesliga auf den Aufsteiger SV Ried (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Sandro Ingolitsch (Bild) und sein Bruder Fabio - Trainer von Altach - hatten vergangenes Wochenende gut lachen. Die Vorarlberger siegten auswärts beim WAC mit 2:0 und sorgten damit für eine echte Überraschung.

Letzte Saison kämpften die Altacher bis zum Schluss um den Klassenerhalt. Heuer möchte man einen Sprung nach oben machen.

Auch der Aufsteiger aus Ried machte an Spieltag eins auf sich aufmerksam: Mit einem 2:2 daheim gegen Red Bull Salzburg scheint es, als wären die Oberösterreicher bereits in der Liga angekommen.

Für die Innviertler ist klar: Der Klassenerhalt ist das große Ziel.

