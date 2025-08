Bericht: SK Sturm lehnt verbessertes Angebot für Johnston ab

Der Ablösepoker um Sturm-Verteidiger Max Johnston zieht sich weiter.

Wie "Sky" mit Berufung auf eigene Informationen berichtet, sollen die Grazer auch eine zweite Offerte des englischen Zweitligisten Derby County für den 21-jährigen Schotten abgelehnt haben. Auch ein verbessertes Angebot von rund 1,8 Millionen Euro soll dem österreichischen Meister noch zu wenig sein.

Auch Interesse aus Italien

Dabei soll den Grazern in die Karten spielen, dass laut "Sky"-Reporter Anthony Joseph auch weitere Klubs aus dem europäischen Ausland an Johnston Interesse zeigen. Erst im Juni berichtete "Transfermarkt" über ein Interesse des italienischen Topklubs SSC Napoli (Mehr Infos>>>). Auch der HSV oder RC Lens sollen den Abwehrspieler auf dem Zettel haben.

In der Steiermark ist Johnston ein fixer Bestandteil der Defensive. In der vergangenen Saison bestritt er für den SK Sturm 31 Pflichtspiele, in denen er ein Tor erzielte und sechs Treffer vorbereitete. In den ersten beiden Sturm-Pflichtspielen der Saison 2025/26 stand der Schotte jeweils in der Startformation.

