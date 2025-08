GAK fixiert Premieren-Transfer

Der GAK hat einen neuen Innenverteidiger verpflichtet.

Wie die Grazer am Montag verkünden, wechselt Donovan Pines ablösefrei vom englischen Drittligisten FC Barnsley zum Bundesliga-Aufsteiger der vergangenen Saison. In den letzten Tagen trainierte er schon mit dem Team von Ferdinand Feldhofer zusammen, es fehlte nur noch die Arbeitserlaubnis.

Nun ist alles geklärt, Pines ist neuer Spieler des GAK. Bei den "Rotjacken" unterschreibt der 1,96 Meter große Hüne einen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr. Pines ist der erste US-Amerikaner überhaupt, der das Trikot des GAK tragen wird.

Elsneg: "Im Testspiel hat er uns sofort von sich überzeugt"

Der 27-Jährige wechselte im Jänner 2024 von D.C. United, wo er mit und unter Wayne Rooney spielte, nach Europa zum FC Barnsley. Für die Engländer bestritt der Innenverteidiger 31 Pflichtspiele, darüber hinaus stehen zwei Einsätze für das US-Team in seiner Vita.

"In Donovan haben wir genau das Spielerprofil gefunden, nach dem wir in der Defensive gesucht haben. Er ist groß, zweikampfstark, schnell und besitzt eine gute Strafraumbeherrschung. Im Testspiel hat er uns sofort von sich überzeugt und wir sind glücklich darüber, dass wir mit ihm eine Einigung erzielen konnten", so Sportdirektor Dieter Elsneg.