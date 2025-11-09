LASK siegt und bleibt unter Kühbauer ohne Gegentor

In der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga geht die Siegesserie beim LASK unter Didi Kühbauer weiter, gegen Altach gewinnt man knapp mit 1:0.

Altach, das zuletzt bei der 1:3-Niederlage gegen den GAK ein schwache Leistung zeigte, kommt diesmal gut rein, Mustapha trifft schon in der fünften Minute, steht dabei aber hauchzart im Abseits.

Nach einer knappen Viertelstunde scheitert Usor dann am Altacher Schlussmann Stojanovic, direkt im Gegenzug vergibt Mustapha eine Gelegenheit. Und der Stümer steht gleich wieder im Fokus, nach seiner Ablage schießt Bähre an die Stange – Glück für den LASK.

Führung nach Eckball

Die Altacher versuchen es außerdem häufig mit Weitschüssen, doch in der 29. Minute muss Stojanovic nach einem Schuss von Adeniran wieder eine Topparade zeigen. Nur eine Minute später ist der Ball im Tor, nach einer Ecke für den LASK stolpert Yalcin die Kugel in den eigenen Kasten, der Treffer wird aber Bogarde gutgeschrieben (30.).

Weil Bähre mit einem weiteren Weitschuss wenig später vergibt, geht es mit der knappen Führung für die Linzer in die zweite Hälfte.

In dieser schießt Greil einen Freistoß Altachs knapp an der rechten Stange vorbei, Adeniran verfehlt das Tor per Kopf. Ansonsten passiert nicht mehr so viel, der eingewechselte Kalajdzic scheitert noch per Kopf an Stojanovic, Hrstic vergibt auf der Gegenseite ebenfalls per Kopf den Ausgleichstreffer.

Somit bleibt es beim knappen Sieg für den LASK, der in der Tabelle damit auf Rang sechs vorrückt. Altach rutscht auf Platz zehn ab.