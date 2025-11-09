Sturm Graz empfängt am Sonntag in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga im Spitzenspiel Red Bull Salzburg (ab 17:00 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Nach der 2:1-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Rapid will Sturm Graz wieder an die Spitze der Tabelle vordringen. Dazu braucht es einen Sieg und Mithilfe von Rapid. Unter der Woche sammelte man mit einem 0:0 in der Europa League gegen Nottingham Selbstvertrauen.

Die "Bullen" führen aktuell die Tabelle an. Gegen Ried konnte in Runde zwölf trotz zahlreicher Rotationen in der Startelf ein 4:1-Sieg geholt werden. Am Donnerstag legte man in der Europa League einen 2:0-Sieg gegen die Go Ahead Eagles nach.

Der aktuelle Höhenflug der Salzburger bedeutet jedoch wenig für das Topduell: In den letzten drei Begegnungen gegen die Grazer gingen die Mozartstädter immer leer aus. Zuletzt konnten die "Blackies" im September das Spiel mit 2:0 für sich entscheiden.

