SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
Heute 17:00 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute: Sturm Graz - Red Bull Salzburg

Können die Salzburger ihren Aufwärtstrend im Topspiel fortsetzen, oder behält Sturm im Duell mit den "Bullen" wieder die Oberhand? LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Sturm Graz - Red Bull Salzburg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Sturm Graz empfängt am Sonntag in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga im Spitzenspiel Red Bull Salzburg (ab 17:00 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Nach der 2:1-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Rapid will Sturm Graz wieder an die Spitze der Tabelle vordringen. Dazu braucht es einen Sieg und Mithilfe von Rapid. Unter der Woche sammelte man mit einem 0:0 in der Europa League gegen Nottingham Selbstvertrauen.

Die "Bullen" führen aktuell die Tabelle an. Gegen Ried konnte in Runde zwölf trotz zahlreicher Rotationen in der Startelf ein 4:1-Sieg geholt werden. Am Donnerstag legte man in der Europa League einen 2:0-Sieg gegen die Go Ahead Eagles nach.

Der aktuelle Höhenflug der Salzburger bedeutet jedoch wenig für das Topduell: In den letzten drei Begegnungen gegen die Grazer gingen die Mozartstädter immer leer aus. Zuletzt konnten die "Blackies" im September das Spiel mit 2:0 für sich entscheiden.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker:

Sie spielten für Sturm Graz und Red Bull Salzburg

ROMANO SCHMID
ROMANO SCHMID

Slideshow starten

33 Bilder

Mehr zum Thema

Derbytime! Die meistgespielten Lokalduelle Österreichs

Derbytime! Die meistgespielten Lokalduelle Österreichs

Bundesliga
8
Salzburg-Partie wichtiger? Weshalb Säumel früher wechselte

Salzburg-Partie wichtiger? Weshalb Säumel früher wechselte

Bundesliga
17
Wie geht es mit Demir bei Rapid weiter?

Wie geht es mit Demir bei Rapid weiter?

Bundesliga
Schimpftirade von den Rängen: SV Ried geschockt

Schimpftirade von den Rängen: SV Ried geschockt

Bundesliga
10
Warum Salzburgs Chance auf einen Champions-League-Fixplatz lebt

Warum Salzburgs Chance auf einen Champions-League-Fixplatz lebt

Bundesliga
26
Kein Rot!? "Mordanschlag" bringt Feldhofer auf die Palme

Kein Rot!? "Mordanschlag" bringt Feldhofer auf die Palme

Bundesliga
119
Marko Raguz: Es geht ja doch noch!

Marko Raguz: Es geht ja doch noch!

Bundesliga
25
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg SK Sturm Graz