Heute 14:30 Uhr
Bundesliga heute: WSG Tirol - SK Rapid

Der SK Rapid Wien duelliert sich in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga in Tirol mit der WSG. LIVE-Infos:

Der SK Rapid Wien will am Sonntag gegen die WSG Tirol in der 13. Runde der Bundesliga die nächsten drei Punkte holen (ab 14:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Nach dem Sieg gegen Meister Sturm Graz soll nun selbiges gegen die WSG gelingen. Die Grün-Weißen liegen aktuell nur einen Zähler hinter dem Tabellenführer Red Bull Salzburg.

Die WSG ist hingegen nach der 1:4-Niederlage gegen die Wiener im letzten Aufeinandertreffen auf Wiedergutmachung aus. Am vergangenen Wochenende konnten sie einen Punkt aus Wolfsberg mitnehmen.

Dennoch müssen sich die Tiroler aktuell mit Rang zehn in der Liga begnügen.

