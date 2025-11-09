Wie geht es mit Demir bei Rapid weiter?

Für den SK Rapid geht es am Sonntag bei der WSG Tirol (ab 14:30 im LIVE-Ticker >>>) um Wiedergutmachung für die Conference-League-Niederlage vergangenen Donnerstag gegen Craiova.



Abseits der englischen Wochen laufen auch Vertragsgespräche. Einer der wenigen Akteure, dessen Arbeitspapier nicht langfristig läuft, ist Furkan Demir.

Dessen Vertrag läuft nur noch bis zum kommenden Sommer. Bleibt er oder geht er? Wenn es nach den Rapid-Verantwortlichen geht, ist die Sache klar: "Das Ziel ist eine Vertragsverlängerung, derzeit gibt es aber keine Einigung", gibt Sportdirektor Markus Katzer gegenüber dem "Kurier" zu Protokoll.

Knackpunkt Gehalt?

Aus Demirs Umfeld heißt es, dass weiterhin auf eine Verlängerung gehofft wird. Der jüngere Bruder von Galatasaray-Profi Yusuf Demir kam in der laufenden Saison auf 16 Einsätze, dabei verzeichnete der 20-Jährige eine Torvorlage in der Bundesliga.

Scheitern die Verhandlungen, fällt nach zwölf Jahren Ausbildung nur die entsprechende sechsstellige Entschädigung an. Ein Knackpunkt in den Gesprächen könnte auch das Gehalt des Rechtsverteidigers sein, das bislang recht gering sein soll.