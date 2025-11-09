WSG Tirol WSG Tirol WSG SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR
Endstand
1:1
1:0 , 0:1
  • Nikolai Frederiksen
  • Ercan Kara
NEWS

Kara-Einzelaktion rettet Rapid einen Punkt bei der WSG Tirol

Lange sieht es nach dem ersten Heimsieg der Tiroler über die Hütteldorfer aus. Der eingewechselte Ercan Kara hat etwas dagegen.

Foto: © GEPA
Der SK Rapid geht nur mit einem Punkt aus dem Gastspiel bei der WSG Tirol in die Länderspielpause. In der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga gibt es am Innsbrucker Tivoli ein 1:1.

Die Gastgeber gehen früh in Führung, durch das erste Tor von Nikolai Baden Frederiksen nach dessen Rückkehr. Bei seinem Abschluss, dem auch ein zögerliches Attackieren zuvor geht, sieht Paul Gartler nicht glücklich aus (7.).

Böckle-Tor zählt nicht

Rapid braucht lange, um nennenswert ins Spiel zu kommen, und steht in der 66. Minute beinahe mit dem Rücken zur Wand. Das Kopfballtor, ausgerechnet von Leihgabe Benjamin Böckle, wird wegen einer Abseitsstellung in der Entstehung zurückgenommen. Er traf schon im Hinspiel, das allerdings 4:1 für die Wiener endete, gegen seinen Stammverein.

Es ist eine Einzelaktion, die Rapid zumindest einen Punkt beschert. Der zwölf Minuten zuvor eingewechselte Ercan Kara marschiert rund 50 Meter über das Feld, wird unzureichend attackiert und setzt den Ball aus der zweiten Reihe mit etwas Wut im Bauch per Innenstange in die Maschen (73.).

In der zweiten Minute der Nachspielzeit hat Tirol die Chance auf den Lucky Punch: Ola-Adebomi scheitert aber am Lattenkreuz.

Rapid zieht nach Punkten (24) vorerst mit Tabellenführer Salzburg gleich, die "Bullen" gastieren aber zum Abschluss der Runde noch bei Sturm. Die WSG liegt mit 14 Zählern auf Rang neun.

