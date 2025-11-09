Gut ein Dutzend Spieler hat in seiner Karriere sowohl das Trikot des SK Sturm Graz als auch jenes des FC Red Bull Salzburg getragen.

Letzterer wurde im Sommer 2005 gegründet, folglich werden auch nur Akteure aufgelistet, die auch wirklich bei den "Bullen" unter Vertrag standen.

Es ist ein bunter Mix aus Stars, Leistungsträgern, Talenten und doch auch einigen Transfer-Flops, die für beide Vereine aktiv waren. Aber zumindest einer von ihnen hat zwei Lebensvereine gefunden.

Die Statistiken beziehen sich auf die Bundesliga. Gereiht sind die Spieler aufsteigend nach ihren Einsätzen für beide Klubs.

