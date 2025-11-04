NEWS

Altach mit Rekordumsatz, Präsidium für zwei Jahre bestätigt

Die Vorarlberger erlösten in der Vorsaison 12,28 Mio. Euro. Außerdem wurde das Präsidium für weitere zwei Jahre verlängert.

Altach mit Rekordumsatz, Präsidium für zwei Jahre bestätigt Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Bundesligist SCR Altach hat im vergangenen Geschäftsjahr 2024/25 einen Rekordumsatz von 12,28 Mio. Euro erwirtschaftet.

Das Jahresergebnis ist mit 18.733,48 Euro knapp positiv, das Eigenkapital beträgt weiter mehr als 3,1 Mio. Euro.

Diese Zahlen gab der Vorarlberger Klub am Dienstag in seiner Generalversammlung bekannt.

Präsidium für zwei Jahre bestätigt

Das seit 2019 amtierende Präsidium um Präsident Peter Pfanner wurde für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. "Ein positives Jahresergebnis ist in wirtschaftlich sehr herausfordernden Zeiten keine Selbstverständlichkeit", betonte Altachs Geschäftsführer Christoph Längle.

"Wir wissen, dass die TV-Erlöse für die Bundesligaclubs ab der kommenden Saison sinken werden - umso wichtiger ist es, dass der SCR Altach breit aufgestellt in die Zukunft geht."

Neue Geschäftsfelder sollen das neue Business-Gebäude mit Veranstaltungsmöglichkeiten und die in Bau befindliche Gesundheitswelt mit Physio- und Reha-Einrichtungen erschließen.

