Derbytime! Die meistgespielten Lokalduelle Österreichs

Sie sind das Salz in der Suppe, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen - die Spiele, auf die man als Fußballfan das ganze Jahr hinfiebert.

Derbys bewegen Städte und Regionen, zementieren zumindest bis zum nächsten Aufeinandertreffen Vorrangstellungen ein, schaffen Legenden und sorgen für Skandale.

LASK - FC Blau-Weiß Linz: Samstag, ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Welche Derbys im österreichischen Fußball am häufigsten gespielt wurden: