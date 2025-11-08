Elias Havel: Bald nicht mehr LASK-Leihgabe?

Mit sechs Toren und einer Vorlage ist Elias Havel der beste Scorer beim TSV Hartberg. Der Wiener spielte sich mit guten Leistungen für die Oststeirer sogar auf die Abruf-Liste des ÖFB-Nationalteams.

"Natürlich macht mich das stolz, weil es eine kleine Bestätigung für meine harte Arbeit ist", sagte Havel gegenüber der "Kleinen Zeitung". Dennoch habe er damit "noch nichts erreicht" und müsse weiter Gas geben.

"Der Traum eines jeden Österreichers"

Früher oder später soll der Sprung in den Teamkader auch folgen. "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich das nicht im Hinterkopf habe. Es ist der Traum eines jeden Österreichers, einmal im Nationalteam aufzulaufen."

Im Bestfall kann er sich bei den Hartbergern dafür empfehlen. Zumindest bis Saisonende gilt die Leihe noch, doch der TSV besitzt eine Kaufoption.

Laut eigener Aussage beschäftigte sich Havel mit dieser Thematik nicht, "aber natürlich würde ich mich freuen, wenn die Option gezogen wird." Es liege allerdings nicht in seiner Hand: "Ich kann nur schauen, dass ich so weitermache."