Der LASK empfängt am Sonntag am 13. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga den SCR Altach (ab 14:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>).

Die Erfolgsserie von Trainer Dietmar Kühbauer beim LASK soll gegen das Team von Fabio Ingolitsch weitergehen. Die Linzer konnten in ihren drei letzten Bundesligaspielen immer als Sieger vom Platz gehen.

Zuletzt gelang dies am vergangenen Wochenende im Oberösterreich-Derby gegen Blau-Weiß Linz.

Der SCR Altach kann die zu Beginn der Saison guten Leistungen aktuell nicht bestätigen. Seit Runde sechs wartet das Team nun auf einen Sieg. Zuletzt musste man sich gegen den Tabellenletzten aus Graz mit 1:3 geschlagen geben.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker: