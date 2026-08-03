Salzburg lehnt dritte Offerte ab - Kommt es noch zum Baidoo-Deal?

Edmund Baidoo wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel vom FC Red Bull Salzburg zu Club Brügge in Verbindung gebracht. Sportchef Marcus Mann wurde zuletzt bei "Sky" deutlich: "Er wird den Klub nicht verlassen. Verträge sind einzuhalten und zu respektieren. Wenn es zu einem Wechsel kommt, müssen beide Seiten zustimmen, und das werden wir nicht tun. Es wird zu keinem Wechsel kommen."

Der junge Angreifer fehlte überraschend im Kader gegen den TSV Hartberg (1:0), er sei "nicht so bei der Sache gewesen". Laut "Salzburger Nachrichten" wollte der Offensiv-Mann offenbar durch einen Trainingsstreik unter der Woche einen Wechsel erzwingen.

Ist der Deal noch am Tisch?

Ganz aufgegeben habe er die Idee zu Brügge zu wechseln offenbar nicht, das berichtet auch Transferinsider Sacha Tavolieri. Salzburg habe demnach bereits die dritte Offerte in Höhe von zehn Millionen Euro abgeblockt.

Der Deal sei aber noch nicht ganz vom Tisch. Vor allem Baidoo setze sich stark dafür ein. Der 20-Jährige hat an der Salzach noch drei Jahre Vertrag und einen Marktwert von acht Millionen Euro. 2024 überwies Salzburg 3,3 Millionen Euro für ihn in Richtung Sogndal (Norwegen).