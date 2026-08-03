Ex-Teamspieler über Österreich: "Türkische Liga ist viel besser"

Auf den SK Sturm Graz wartet im Hinspiel der 3. Runde für die Qualifikation für die UEFA Champions League am Mittwoch ein Gastspiel bei Fenerbahce (ab 20:00 im LIVE-Ticker >>>).

Beide Länder kennt Ekrem Dag, der zehnfache ÖFB-Nationalspieler lief in der ADMIRAL Bundesliga 95 Mal für Sturm Graz auf. Später machte er 217 Spiele in der Süper Lig. Heute ist er Co-Trainer beim Erstligisten Rizespor.

"...dann wird Fenerbahçe klar überlegen sein"

Dabei sieht der 45-Jährige Fenerbahce klar in der Favoritenrolle. "Was den Kadervergleich angeht, so verfügt Sturm über eine schwächere Mannschaft als Fenerbahçe. Doch sie spielen als geschlossene Einheit, agieren gemeinsam und bleiben zu 100 % im Spiel. Dieses 'Dranbleiben' ist entscheidend. Es wird also nicht einfach werden", wird Dag von "Beslik" zitiert.

Probleme habe Sturm vor allem in der Chancenverwertung. Dag erwartet sich folgendes Szenario:

"Wenn sie im Angriffsdrittel mit Geduld und Tempo agieren und dabei defensiv gut abgesichert sind, wird Fenerbahçe klar überlegen sein. Wenn sie jedoch zu wenig davon zeigen und sich in dem Glauben wiegen, dass sie den Gegner im Angriffsdrittel festgespielt haben und kurz vor einem Treffer stehen, könnten sie sich ein Gegentor einfangen."

Österreich hat "weniger talentiertere Spieler"

Im Vergleich der Ligen bevorzugt Dag klar die türkische Süper Lig. "Das Spiel in Österreich ist mittlerweile stark durchgeplant, wird aber von talentierten Akteuren getragen. Die Qualität der türkischen Liga ist daher deutlich höher als die der österreichischen", so Dag.

In Österreich werde vermehrt auf Teamplay gesetzt, dies habe damit zu tun, dass es dort "weniger talentiertere Spieler" gebe.

Dags Fazit lautet: "Insgesamt kann ich sagen, dass die Türkei weit überlegen ist." In der UEFA-Fünfjahreswertung ist der Livestand deutlich, die Türken sind Neunter, die ADMIRAL Bundesliga steht auf Platz 20.