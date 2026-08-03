Rapid-Stammspieler fit für Europacup? "Gehe davon aus"

Romeo Amane (23) verpasste nach dem Auftaktspiel gegen Santa Coloma in der Conference-League-Quali die vergangenen drei Spiele für den SK Rapid.

Seit Wochen wird der Ivorer mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Markus Katzer winkt bei "Sky" diesbezüglich aber ab, Amane fehlt aufgrund einer Knöchelverletzung.

Noch kein passendes Angebot

Den 23-Jährigen dürfte man bald wieder im Rapid-Dress sehen. "Ich gehe davon aus, dass er am Donnerstag spielen wird", sagt Katzer.

Der Mittelfeld-Akteur wäre damit auswärts bei Paide Linnameeskond in der Qualifikation für die UEFA Conference League fit (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Es bleibt aber kein Geheimnis, dass es Interessenten für Amane gibt. "Wir haben noch kein Angebot am Tisch, mit dem wir zufrieden sind", so Katzer, der klar macht, dass noch kein Transfer im Raum steht.

Amane hat in Hütteldorf noch einen Vertrag bis 2029, sein Marktwert beträgt fünf Millionen Euro. Zu billig möchte man ihn wohl nicht hergeben. Im Jänner 2025 flossen laut transfermarkt.de 1,3 Millionen Euro für ihn in Richtung BK Häcken.