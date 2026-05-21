Offiziell! Maximilian Senft verlässt die SV Ried

Maximilian Senft wird die SV Ried mit Saisonende verlassen!

Was sich zuletzt bereits angekündigt hat, bestätigen die Rieder nun in einer Aussendung. Der Wiener zieht weiter in die zweite deutsche Bundesliga zum Karlsruher SC.

In Karlsruhe folgt Senft auf den Deutschen Christian Eichner, der den Klub nach sechs Jahren verlassen wird.

Als Aufsteiger ins Europacup-Playoff

Der 36-Jährige übernahm die Innviertler im März 2023 konnte den Abstieg aus der ADMIRAL Bundesliga damals aber nicht mehr verhindern. Nach zwei Jahren in der ADMIRAL 2. Liga führte Senft die Rieder zum Wiederaufstieg in die Bundesliga.

In dieser Saison konnte Senft sein Team als Aufsteiger auf Platz sieben führen und somit ins Europacup-Playoff. Gegen Rapid geht es für Senft in seinen letzten beiden Spielen als Cheftrainer der Oberösterreicher noch um die erste Rieder Europacup-Teilnahme seit 14 Jahren.

"Eine letzte Sensation"

Ried-Präsident Thomas Gahleitner sagt: "Max Senft hat uns diese Woche darüber informiert, dass er den nächsten Schritt seiner Karriere beim KSC setzen möchte."

"Die Art, wie unsere Mannschaft heuer aufgetreten ist, trägt klar die Handschrift unseres Trainers und zeigt dessen Professionalität", so Gauleiter weiter.

Senft selbst sagt: "Meine Entscheidung, im Sommer ein neues Kapitel aufzuschlagen, habe ich mir nicht leicht gemacht. Ich durfte hier in Ried vier besondere Jahre erleben, in denen wir gemeinsam nicht nur großartige Ergebnisse eingefahren haben, sondern auch eine Mannschaft entwickeln konnten, die für die Zukunft gewappnet ist."

"Jetzt möchte ich gemeinsam mit der Mannschaft zum Saisonfinish noch für eine letzte Sensation sorgen und mich mit einem Europacup-Startplatz verabschieden", erklärt der Rieder-Erfolgscoach.