Katzer findet Demir-Sperre gerecht: "Hätte mehr sein können"

Yusuf Demir fällt für die beiden Spiele im liga-internen Europacup-Playoff wie zum Saisonauftakt aus. Die Liga sperrte ihn nach einem Schuhwurf in Richtung des vierten Offiziellen beim Sturm-Gastspiel für drei Spiele.

Demir hat sich im Nachhinein bei den Fans entschuldigt >>>

Im Gegensatz zur Roten Karte von Kapitän Matthias Seidl gegen den LASK (zwei Spiele Sperre) verzichtet Rapid dieses Mal auf einen Protest.

Kapitän kehrt zurück

"Es hätte auch mehr sein können", findet Sportchef Markus Katzer auf einer Pressekonferenz die Drei-Spiele-Sperre mehr als angemessen.

Im Duell mit der SV Ried wird Kapitän Seidl seine Rückkehr feiern. Jannes Horn hingegen ist nach wie vor verletzt.