GAK verpflichtet Frankreich-Leihgabe fix

Am letzten Spieltag war es so weit, der GAK fuhr im direkten Duell mit Blau-Weiß den Klassenerhalt ein, schickte die Linzer in die ADMIRAL 2. Liga.

Nach der Vertragsverlängerung von Sportchef Tino Wawra macht man jetzt auch am Spielersektor einen Deal klar. Leihgabe Beres Owusu kommt per Kaufoption fix von St. Etienne. Laut "Sky" fließen 250.000 Euro nach Frankreich.

Könnte sofort weiterverkauft werden

Der 22-Jährige unterschreibt bis 2029, könnte aber im Sommer schon wieder weiterziehen. "Auch wenn es für den GAK eine große Summe ist, war es immer klar, dass wir bei so einem Spieler die Option ziehen werden, wenn es wirtschaftlich stemmbar ist. Beres ist mit seiner Physis ein außergewöhnlicher Spieler für Österreich und für den GAK seit heute natürlich eine große Transferaktie", so Tino Wawra.

Owusu meint: "Als ich nach Graz gekommen bin, habe ich nicht so wirklich gewusst, was mich erwartet. Von der ersten Sekunde an habe ich mich jedoch sehr wohlgefühlt und mich gut mit Mannschaftskollegen und Trainerteam verstanden. Die Saison war sehr fordernd, aber wir haben alle an einem Strang gezogen und den Klassenerhalt letztlich verdient erreicht."