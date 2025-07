WSG Tirol holt Innenverteidiger von kroatischem Erstligisten

Mit Jonas David und Osarenren Okungbowa hat die WSG Tirol in diesem Sommer bereits zwei Innenverteidiger verloren. Aus diesem Grund hat Manager Stefan Köck reagiert und mit Marco Boras einen gestandenen Innenverteidiger verpflichtet.

Der in Frankfurt am Main geborene Deutsch-Kroate kommt vom kroatischen Erstligisten Slaven Belupo. Für den Klub aus dem Norden des Landes absolvierte er 68 Pflichtspiele und kam dabei auf zwei Tore und eine Vorlage. Zuvor stand der 1,99 Meter große Abwehrhüne bei Hoffenheim II unter Vertrag.

Köck lobt seine "Zweikampfstärke" und seine "fußballerischen Fähigkeiten am Ball"

Für Manager Stefan Köck stellt Boras die ideale Verstärkung für die Defensive dar: "Mit Marco Boras holen wir einen physisch sehr präsenten Innenverteidiger zu uns, der mit knapp zwei Metern Körpergröße nicht nur in der Defensive für Stabilität sorgen wird, sondern auch bei offensiven Standards eine echte Waffe darstellt. Er bringt ein hervorragendes Fußballeralter mit und passt sowohl sportlich als auch charakterlich sehr gut in unser Team. Wir sind überzeugt, dass er mit seinen fußballerischen Fähigkeiten am Ball und seiner Zweikampfstärke unserer Mannschaft wichtige Impulse geben wird."

"Die ersten Eindrücke waren auf jeden Fall sehr gut. Es ist alles sehr familiär. Heute war etwas ganz Spezielles und etwas ganz anderes. So habe ich das bis jetzt auch noch nicht erlebt. Es war aber auf jeden Fall sehr cool und macht Spaß auf mehr", so die ersten Worte des Neuzugangs.

Ronaldinho & Co.: Sie wären fast nach Österreich gewechselt