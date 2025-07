Hartberg holt Sallinger-Ersatz vom FC Bayern

Seit dem Abgang von Raphael Sallinger war beim TSV Hartberg die Torhüterposition vakant - das hat sich nun mit der Verpflichtung von Tom Ritzy Hülsmann geändert.

Der 2,05 Meter große Deutsche kommt vom FC Bayern II. Die abgelaufene Saison verbrachte Hülsmann leihweise beim SKN St. Pölten in der ADMIRAL 2. Liga, jetzt wechselt er per fixem Transfer in die Oststeiermark. Beim Tabellen-Achten der abgelaufenen Bundesliga-Saison hat er einen Vertrag bis 2027 mit Option unterschrieben.

Hülsmann ist als Nachfolger für Raphael Sallinger, der den Klub in diesem Sommer in Richtung Edinburgh verließ (zum Nachlesen >>>), eingeplant.

"Bayern-Tormann zu verpflichten, ist einmalige Chance"

"Wenn man die Möglichkeit bekommt, einen talentierten Tormann, der beim FC Bayern ausgebildet wurde, zu verpflichten, ist das eine einmalige Chance, die wir nutzen müssen und auch wollen", so Erich Korherr, Obmann und Geschäftsführer des TSV Hartberg.

"Er hat bei Bayern II sein Talent unter Beweis gestellt und bei St. Pölten den Sprung in den Profifußball geschafft. Mit 2,05m bringt er definitiv physische Präsenz und ein Element mit, das wir so nicht haben. Wir möchten uns bei den Verantwortlichen des FC Bayern München, insbesondere beim Campus, für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken", Korherr weiter.

Tom Ritzy Hülsmann blickt der Herausforderung in Hartberg mit großer Vorfreude entgegen: "Ich freue mich enorm auf die neue Aufgabe in Hartberg und möchte mich bei den Beteiligten aus München und Hartberg für die Ermöglichung des Transfers bedanken. Ich hoffe und werde alles dafür geben, dass wir unsere und ich meine Ziele erreichen."

