Wiener Austria und Salzburg fahren hohe Testspielsiege ein
Sowohl Austria Wien als auch Red Bull Salzburg geben sich jeweils gegen Regionalligisten keine Blöße.
Der FK Austria Wien und Red Bull Salzburg haben in ihren jeweils ersten Testspielen in der Vorbereitung hohe Siege gegen Regionalligisten eingefahren.
Während die "Veilchen" gegen den SC/ESV Parndorf mit 4:0 erfolgreich sind, siegen die "Bullen" gegen den SV Seekirchen mit 5:0.
Hettwer-Premierentor in Violett
Im Burgenland bringt Philipp Maybach die Wiener Austria bereits in Minute fünf in Führung, ehe Vasilije Markovic nach einer Viertelstunde auf 2:0 erhöht. Der 18-jährige Mittelfeldspieler ist es auch, der noch vor der Pause das dritte Tor erzielt (45.).
In der zweiten Halbzeit besorgt Neuzugang Julian Hettwer wenige Sekunden nach seiner Einwechslung den 4:0-Endstand.
Konate trifft doppelt
Die "Bullen" tun es der Austria in Seekirchen in Halbzeit eins gleich: Karim Konate bringt die Gäste mit einem Doppelschlag in Führung (11., 35.), Damir Redzic erzielt noch vor der Pause das 3:0.
Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel ist es Aboubacar Camara, der für Salzburg erhöht, Yorbe Vertessen setzt in Minute 70 den Schlusspunkt.