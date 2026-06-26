Austria Wien auf der Suche nach neuem Hauptsponsor

Austria Wien und Hauptsponsor Frankstahl beenden nach vier Jahren die Zusammenarbeit!

"Aus einer ursprünglich auf ein Jahr ausgelegten Partnerschaft sind vier intensive und erfolgreiche Jahre geworden. In dieser Zeit sind viele besondere Momente, Erfolge und Erinnerungen entstanden, die weit über ein klassisches Sponsoring hinausgehen", heißt es von Frankstahl.

Gespräche mit Nachfolgern laufen

"Die enge Verbundenheit mit dem Verein und seinen Fans hat die Partnerschaft für Frankstahl zu etwas Besonderem gemacht. Nach vier intensiven und erfolgreichen Jahren ist nun die Zeit gekommen, die Brust für einen neuen Partner freizumachen. Frankstahl wird der Austria auch in Zukunft verbunden bleiben", weiter.

Finanzvorstand Harald Zagiczek meint: "Mit Frankstahl ist in den gemeinsamen vier Jahren eine sehr enge Partnerschaft entstanden, von der beide Seiten nachhaltig profitiert haben. Im Namen der Austria möchte ich mich bei Marcel Javor und dem gesamten Frankstahl-Team für die langjährige und großartige Unterstützung bedanken. Die Partnerschaft war geprägt von gegenseitigem Vertrauen, enger Zusammenarbeit und allgemein einer engen Verbundenheit zwischen Frankstahl, dem Klub und seinen Fans. Gemeinsam konnten wir wichtige Meilensteine auf dem Weg zur wirtschaftlichen Stabilisierung von Austria Wien erreichen."

Außerdem verrät er: "Wir sind aktuell in Gesprächen mit einigen potenziellen Partnern, die den Platz von Frankstahl als Hauptsponsor auf dem Trikot der Kampfmannschaft einnehmen könnten."

Bis zur Präsentation der neuen Trikots laufen die Veilchen mit den Dressen der abgelaufenen Saison - inklusive Frankstahl und Steelcoin als Hauptsponsoren - auf.