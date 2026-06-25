Mann will in Salzburg "wieder begeisternden Fußball" sehen

Beim FC Red Bull Salzburg ist in diesem Sommer vieles neu.

Allen voran das Trainerteam, an dessen Spitze Danny Röhl steht, haben die "Bullen" fast vollständig ausgetauscht.

Dafür verantwortlich zeichnet Sportchef Marcus Mann, der seit etwas mehr als einem halben Jahr in Salzburg tätig ist und in der neuen Saison mit dem Klub in die Erfolgsspur zurückkehren will.

"Red Bull Salzburg soll wieder attraktiven, begeisternden Fußball zeigen", sagte der Deutsche am Mittwochabend bei der Präsentation des neuen Auswärtstrikots, von der die "Salzburger Nachrichten" berichten.

Einige Mitarbeiter mussten gehen

Die Tageszeitung schreibt von einer "Brandrede", die Mann vor den 120 geladenen Gästen gehalten habe.

"Als ich gesagt habe, dass wir im Verein größere Veränderungen vornehmen müssen, um wieder dorthin zu kommen, wo Red Bull Salzburg einmal war, hat das sicher nicht allen gefallen", so Mann.

Die Salzburger haben sich von einigen Mitarbeitern getrennt. Diese Änderungen seien notwendig gewesen, auch wenn es in den vergangenen Wochen nicht immer angenehme Gespräche gewesen seien, meinte Mann.

Kader wird sich noch verändern

Der ehemalige Hannover-Sportchef sprach zudem über den Kader und sagte, dass "sicher noch weitere Neuzugänge dazukommen" werden.

Gleichzeitig kündigte er Abgänge an. Es stünden "momentan vielleicht noch sechs, sieben, acht Spieler auf dem Trainingsplatz, die nicht mehr für Red Bull Salzburg spielen werden."

In Österreich öffnet das Sommer-Transferfenster am 1. Juli und schließt erst am 7. September, damit hat es ein paar Tage länger offen als in den Top-Ligen.

Mann deutet an, dass Routiniers eine zentrale Rolle in der Salzburger Mannschaft einnehmen könnten. "Vielleicht hat in der vergangenen Saison eine gewisse Achse gefehlt. Spieler, die eine gewisse Erfahrung mitbringen und das Ganze lenken können."