Daniel Nunoo bleibt dem SK Rapid erhalten - zumindest bis Ende der nächsten Saison.

Wie die Grün-Weißen mitteilen, wurde beim Ghanaer die Option auf eine Verlängerung für eine weitere Saison gezogen. Ursprünglich wäre Nunoos Vertrag in diesem Sommer ausgelaufen.

Der 19-Jährige fehlt Rapid wegen einer Oberschenkelverletzung seit Anfang März. Ein Monat zuvor gab er sein Bundesliga-Debüt für die Hütteldorfer, in fünf Spielen kommt Nunoo auf ein Tor und eine Vorlage.

Langfristiger Vertrag vorstellbar

"Daniel Nunoo hat sich bei uns bestens integriert und zudem sportlich bereits bewiesen, dass er für uns die erhoffte Verstärkung sein kann", wird Geschäftsführer Sport, Markus Katzer, in der Pressemitteilung zitiert.

Der Sportchef erklärte darüber hinaus: "Auch unser Trainerteam um Johannes Hoff Thorup ist von seinen Qualitäten überzeugt und ich kann mir gut vorstellen, dass wir mit Daniel und seinem Management eine Lösung für eine noch längerfristige Zusammenarbeit finden können."

Im September 2024 wechselte Nunoo vom Shooting Stars FC zu Rapid II. In LigaZwa absolvierte er 25 Einsätze (drei Tore, drei Assists).