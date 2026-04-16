Salzburg-Leihspieler Clark droht vorzeitiges Saisonaus

Bobby Clark wird die kommenden drei bis vier Wochen ausfallen.

Das sagte John Eustace, Trainer von Derby County, am Donnerstag bei einem Medientermin.

Verletzung gegen Southampton

Clark musste vergangenes Wochenende bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Southampton in der Anfangsphase verletzungsbedingt ausgetauscht werden.

Die Verletzung sei jedoch nicht so schlimm wie zunächst angenommen, so Eustace.

Damit besteht die Resthoffnung auf einen Einsatz im Playoff-Semifinale der Championship.

Dafür müssten es die "Rams" unter die Top sechs der Tabelle schaffen. Aktuell ist der englische Zweitligist Achter, vier Runden sind noch zu spielen.

Lob von Trainer Eustace

Clark ist vom FC Red Bull Salzburg an Derby County verliehen.

Der 21-Jährige wechselte im Sommer 2024 für rund zwölf Millionen Euro zu den "Bullen" und hatte eine schwere Zeit in der Mozartstadt.

Als Leihspieler in der Championship blühte Clark zuletzt wieder auf.

Bei den EFL Awards 2026 ist der Mittelfeldspieler in der Kategorie Young Player of the Season nominiert.

Trainer hofft auf Verbleib

Der ehemalige Liverpool-Spieler absolvierte für Derby 41 Ligaspiele (drei Tore, vier Assists).

"Er hat eine fantastische Saison hinter sich. Er ist ein toller Junge", lobte Trainer Eustace seinen Schützling.

"Wir haben die Zeit mit ihm sehr genossen und hoffen, dass wir ihn nächstes Jahr wieder bei uns haben können", wünscht sich der Coach einen Clark-Verbleib über den Sommer hinaus.