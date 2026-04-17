Ansakonferenz

Kühbauer Exklusiv: Ist der LASK reif für den Titel?

Jubel, Double, Heiterkeit? Die Ansakonferenz war beim LASK zu Gast - und hat mit Erfolgstrainer Didi Kühbauer gesprochen.

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LIVE-Auftritt aus der Raiffeisen Arena!

In dieser Spezialfolge melden sich Hannes, Harald und July direkt aus Linz. Zu Gast: Didi Kühbauer!

Mit dem LASK-Trainer spricht das Ansakonferenz-Trio über den Titelkampf, Kühbauers aktuellen Lauf in Linz und seine Sicht auf das Trainerdasein in Österreich.

Themenüberblick:

  • Aktueller Titelkampf

  • Erfolgslauf mit dem LASK

  • Sein genereller Werdegang als Trainer

  • Wertschätzung als Trainer: Was hat der Cupsieg mit WAC bewirkt

  • Blick auf die WM 1998

  • User-Fragen a la: Seine Traumstation als Trainer

Hier ansehen:

Die Ansakonferenz als Podcast anhören:

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