Kühbauer Exklusiv: Ist der LASK reif für den Titel?

LIVE-Auftritt aus der Raiffeisen Arena!

In dieser Spezialfolge melden sich Hannes, Harald und July direkt aus Linz. Zu Gast: Didi Kühbauer!

Mit dem LASK-Trainer spricht das Ansakonferenz-Trio über den Titelkampf, Kühbauers aktuellen Lauf in Linz und seine Sicht auf das Trainerdasein in Österreich.

Themenüberblick:

Aktueller Titelkampf

Erfolgslauf mit dem LASK

Sein genereller Werdegang als Trainer

Wertschätzung als Trainer: Was hat der Cupsieg mit WAC bewirkt

Blick auf die WM 1998

User-Fragen a la: Seine Traumstation als Trainer

Hier ansehen: