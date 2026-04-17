Ansakonferenz
Kühbauer Exklusiv: Ist der LASK reif für den Titel?
Jubel, Double, Heiterkeit? Die Ansakonferenz war beim LASK zu Gast - und hat mit Erfolgstrainer Didi Kühbauer gesprochen.
Textquelle: © LAOLA1
LIVE-Auftritt aus der Raiffeisen Arena!
In dieser Spezialfolge melden sich Hannes, Harald und July direkt aus Linz. Zu Gast: Didi Kühbauer!
Mit dem LASK-Trainer spricht das Ansakonferenz-Trio über den Titelkampf, Kühbauers aktuellen Lauf in Linz und seine Sicht auf das Trainerdasein in Österreich.
Themenüberblick:
Aktueller Titelkampf
Erfolgslauf mit dem LASK
Sein genereller Werdegang als Trainer
Wertschätzung als Trainer: Was hat der Cupsieg mit WAC bewirkt
Blick auf die WM 1998
User-Fragen a la: Seine Traumstation als Trainer
Hier ansehen: