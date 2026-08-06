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Wechselt Maximilian Ullmann zurück nach Österreich?

Der Ex-ÖFB-Teamspieler wurde in der Schweiz von Peter Zeidler aussortiert. Geht es nach Österreich?

Wechselt Maximilian Ullmann zurück nach Österreich? Foto: © IMAGO / Pius Koller
Textquelle: © LAOLA1
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Maximilian Ullmann (30) folgte im November 2025 Gerald Scheiblehner in die Schweiz zu Grasshoppers Zürich. Unter Ex-Salzburg-Coach Peter Zeidler wurde er zuletzt aber aus dem Kader gestrichen >>>

Entsprechend muss sich der Oberösterreicher wohl neu umschauen. Der Ex-Bundesliga-Kicker (LASK, Rapid und WAC) könnte wieder in Österreich unterschreiben.

Rückholaktion der vertragslosen Spieler denkbar

Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, ist Ullmann ein Kandidat bei der WSG Tirol. Ullmann machte 2022 ein Länderspiel für Österreich. Die Wattener seien durchaus offen, noch Transfers zu tätigen.

Selbst eine Rückholaktion der vertragslosen Valentino Müller, Matthäus Taferner und Johannes Naschberger ist denkbar. Alle drei absolvierten die abgelaufene Saison bei der WSG und ließen ihre Verträge auslaufen. Noch sind sie auf Vereinssuche.

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