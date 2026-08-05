"Total interessanter Spieler" - Bedient sich Hartberg bei Rapid?

Der SK Rapid könnte seinen Kader in diesem Sommer noch etwas ausdünnen.

Ein Kandidat für einen Abgang ist Furkan Demir. Rapid könnte den Außenverteidiger ausleihen >>>

Mehrere Bundesligisten sollen Interesse an einer Leihe signalisiert haben. Einer davon ist der TSV Hartberg, wie Cheftrainer Markus Schopp nun bestätigt.

"Er ist ein total interessanter Spieler", erklärt Schopp gegenüber der "Kleinen Zeitung".

Ein Pluspunkt für Demir

Der Fakt, dass der 21-jährige Außenverteidiger, der in der Saison 2024/25 bereits an den TSV Hartberg verliehen war, den Verein bereits kenne, gefalle Schopp. "Das ist mir wichtig", beteuert er.

"Er kennt das Umfeld und das eine Jahr hier in Hartberg hat ihm richtig gutgetan und er hat sich dann auch bei Rapid toll entwickelt. Oft passiert es dann aber, dass ein anderer Trainer mit einer anderen Idee kommt und man ist ein bisschen weg vom Fenster", spricht Schopp über Demirs Lage.

"Mehrere Möglichkeiten"

In der aktuell laufenden Saison kam Demir bislang zu einem Kurzeinsatz - im ÖFB-Cup gegen Wienerberg. Eine große Rolle dürfte er in den Plänen von Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup nicht spielen.

"Die Frage ist, was er nun machen möchte, ich denke, er hat mehrere Möglichkeiten", so Schopp.