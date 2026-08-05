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Transfer-Update: Tormann für Salzburg - Stürmer für Hartberg
Die "Bullen" holen einen Tormann an Bord. Auch Ried und Hartberg verstärken sich. Das Transfer-Update:
Während Sturm Graz international im Einsatz war, haben einige Konkurrenten am Transfermarkt zugeschlagen.
Red Bull Salzburg wurde auf der Suche nach einem Ersatztormann endgültig fündig, auch Hartberg und Ried haben Neuzugänge vorgestellt.
Ruhig war es hingegen in der 2. Liga und bei den ÖFB-Legionären.
LAOLA1 liefert euch einen kompakten Überblick zu allen Ereignissen am Transfermarkt (5. August):
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