"Nicht die besten Erinnerungen" - Salzburg hat neuen Torhüter

Nachdem es bereits viele Gerüchte gab, ist der Transfer nun fix.

Christian Früchtl wird Red Bull Salzburg verstärken. Das vermeldet der Verein am Mittwoch.

Der 26-Jährige kommt vom italienischen Erstligisten US Lecce und soll bei den "Bullen" die Nummer zwei hinter Christian Zawieschitzky werden. Er unterschreibt einen Vertrag für drei Jahre.

Der Neuankömmling absolvierte seine Ausbildung beim FC Bayern. Bei den Profis kam er ein Mal zum Einsatz. Es folgte eine Leihe zum 1. FC Nürnberg und ein Transfer zur Wiener Austria. Dort lief er 80 Mal auf.

"Wird eine absolute Verstärkung sein"

Sportdirektor Marus Mann zeigt sich über den Neuzugang erfreut: "Mit Christian Früchtl konnten wir einen Goalie mit toller Ausbildung und viel Erfahrung verpflichten, der unser junges Torhüterteam sehr gut unterstützen und ergänzen wird."

"Auch wenn er zuletzt nicht so oft zum Einsatz gekommen ist, wissen wir, dass er jederzeit einsatzbereit und eine absolute Verstärkung für den FC Red Bull Salzburg sein wird", erklärt Mann weiter.

Früchtl: "Nicht die besten Erinnerungen" an Salzburg

Auch der Tormann selbst sieht Salzburg als gute nächste Station: "Ich bin sehr glücklich, dass die guten Gespräche zu einem positiven Abschluss geführt haben und ich nunmehr beim FC Red Bull Salzburg bin."

"Als Spieler von Austria Wien war ich ja vor rund zwei Jahren öfter hier und habe nicht die besten Erinnerungen, weil wir damals eigentlich immer verloren haben. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt hier unterschrieben habe und auf der anderen Seite stehe", wird er vom Verein zitiert.