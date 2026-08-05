"Nicht die besten Erinnerungen" - Salzburg hat neuen Torhüter

OFFIZIELL: Christian Früchtl verstärkt unser Torhüterteam! Der 26-jährige Deutsche kommt vom italienischen Erstligisten US Lecce an die Salzach und unterschreibt für drei Jahre. 🧤 pic.twitter.com/zk6BXfsmwg— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) August 5, 2026
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