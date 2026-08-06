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Großes Talent: Interesse von Salzburg an Senft-Schützling hält an

Schon vor einigen Monaten wurden die "Bullen" mit dem letztjährigen Shootingstar der 2. deutschen Bundesliga in Verbindung gebracht.

Großes Talent: Interesse von Salzburg an Senft-Schützling hält an Foto: © IMAGO / Jan Huebner
Textquelle: © LAOLA1
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Beim Karlsruher SC darf sich Neo-Chefcoach Maximilian Senft auf einige spannende Talente freuen.

Neben dem deutschen U-Teamspieler Pinto Pedrosa (18) zählt dazu auch Louey Ben Farhat (20). Der zweifache Nationalspieler Tunesiens schaffte in der Vorsaison seinen Durchbruch. Für den KSC (20 Einsätze) erzielte er in der 2. Bundesliga sechs Tore und kam auf zwei Vorlagen.

Der FC Red Bull Salzburg wurde noch während der Vorsaison auf den deutsch-tunesischen Doppelstaatsbürger aufmerksam (hier nachlesen >>>). Wie "Sky Sport Deutschland" schreibt, hat Salzburg nun konkretes Interesse am Senft-Schützling.

Große Konkurrenz

Doch damit sind die Salzburger nicht allein. Auch Eintracht Frankfurt (Cheftrainer: Adi Hütter), der AFC Bournemouth (Cheftrainer: Marco Rose) und OSC Lille sollen Interesse zeigen.

Der Hütter-Klub gilt jedoch als wahrscheinlichster Abnehmer von Ben Farhat. Laut "Sky" sei eine mündliche Einigung mit dem Spieler erzielt worden. Zudem soll die SGE der einzige Verein sein, der bereits ein Angebot beim KSC abgegeben hat. Dieses soll allerdings unter den Forderungen des Zweitligisten gelegen sein.

Karlsruhe fordere ein Paket von über zehn Millionen Euro.

Noch Chancen aufs DFB-Team

Bei der WM 2026 war Ben Farhat für die Tunesier sogar eingeplant. Er entschied sich nach einer körperlich herausfordernden Saison aber gegen eine Teilnahme.

Ein weiterer Grund für die Absage könnte sein, dass der Doppelstaatsbürger so noch die Möglichkeit hat, für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen. Wäre er bei der WM für Tunesien auf dem Feld gestanden, hätte er sich für die Nation festgespielt.

Bislang kam Ben Farhat nämlich nur in zwei Freundschaftsspielen zum Einsatz.

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