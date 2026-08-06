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Verpflichtet Red Bull Salzburg einen Kollegen von Paul Wanner?

Die Mozartstädter sollen konkretes Interesse an einem Offensiv-Mann haben, auch der Ex-Klub des Cheftrainers sei dran.

Verpflichtet Red Bull Salzburg einen Kollegen von Paul Wanner? Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
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Mit Christian Früchtl (Lecce) stellte der FC Red Bull Salzburg den nächsten Neuzugang in diesem Sommer vor. Die Transferliste der ADMIRAL Bundesliga >>>

Nach dem Abgang von Adam Daghim (Hoffenheim) könnte sich in der Offensive noch einmal etwas tun. Wie der Transferjournalist Mounir Boualin berichtet, denkt Salzburg an Couhaib Driouech (24) vom niederländischen Meister PSV Eindhoven.

Vertrag bis 2029

Demnach würden sich sowohl Salzburg als auch die Glasgow Rangers (Ex-Klub von RBS-Coach Danny Röhl) zeitnah in Eindhoven melden.

Der schnelle Offensiv-Mann wechselte 2024 für kolportierte 3,5 Millionen Euro von Excelsior nach Eindhoven. In 61 Spielen erzielte er zwölf Tore und zehn Assists. Mit Paul Wanner hat er einen ÖFB-Teamspieler als Kollegen.

Der Marokkaner hat in den Niederlanden noch einen Vertrag bis 2029. Ob es zu einem Wechsel an die Salzach kommen wird, bleibt abzuwarten.

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