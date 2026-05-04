Warum wir den besten Patrick Greil aller Zeiten sehen

13 Tore, sechs Vorlagen - Patrick Greil kratzt wettbewerbsübergreifend bereits an den 20 Scorern.

Der 29-Jährige avancierte prompt nach seiner Ankunft im Ländle zum Unterschiedsspieler des SCR Altach, hat die meisten Tore und die zweitmeisten Vorlagen im Team.

In der Aufstiegssaison 2020/21 kam Greil für Austria Klagenfurt sogar auf 21 Torbeteiligungen (acht Treffer, 13 Assists). Seitdem kam er aber nie mehr an diese Zahlen heran, weder in der Bundesliga noch in der 3. Liga Deutschlands - bis jetzt.

Was hat sich geändert?

Selbst beim UNIQA-ÖFB-Cupfinale gegen LASK war der offensive Mittelfeldspieler der auffälligste Akteur auf Seiten der Altacher, erzielte die Führung selbst und legte das 2:1 für Demaku vor.

Weshalb sehen wir in dieser Saison also den bisher besten Patrick Greil? "Es gibt ganz viele Gründe", leitete der 29-Jährige am Freitag nach dem Pokal-Endspiel ein.

"Weil ich mich in Vorarlberg und im Verein privat sehr wohlfühle. Ich hab das Gefühl, dass der Verein mir vertraut, und habe ein riesiges Bedürfnis gehabt, dieses Vertrauen zurückzuzahlen", erzählte Greil.

"Ich habe extrem viel investiert"

Ein weiterer Grund sei die körperliche Entwicklung des 1,84 m großen Fußballers. "Ich habe extrem viel investiert diese Saison, auch schon die letzten Jahre sehr viel in meinen Körper, meine Physis und mein Spiel. Ich bin sehr froh, dass das diese Saison so ein bisschen zurückgekommen ist."

Zu guter Letzt gibt es auch noch die rein sportlichen Gründe. Die Mannschaft funktioniere laut Greil "extrem gut". Außerdem hat sich seine Position im Vergleich zu den letzten Jahren verändert.

Greil spielt nicht mehr als klassischer Zehner oder sogar Achter, wird als linker Halbzehner aufgestellt. "Ich spiele auf einer Position, wo man viel in Abschlusspositionen kommt. Also dieser Mix, der wird es wahrscheinlich sein."

Bereits am Montag (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) geht es für die Altacher in der Liga mit dem schweren Heimspiel gegen Tabellenschlusslicht WAC weiter.