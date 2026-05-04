Bundesliga heute: Altach - WAC

Der WAC ist am 30. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga in der Qualifikationsgruppe gegen den SCR Altach auf Punkte aus (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nachdem die Hausherren am Feiertag noch im Cup im Einsatz waren, steht am Montag schon das nächste Duell auf dem Programm. Nach einer 0:3-Niederlage gegen Blau-Weiß Linz sollen wieder drei Punkte her.

Beim WAC lief es am vergangenen Wochenende besser. Gegen den GAK war man mit 1:0 erfolgreich.

Dennoch könnte das Spiel für die Wolfsberger bereits mitentscheidend sein. Aktuell ist man einen Punkt hinter Blau-Weiß Linz Letzter in der Tabelle. Altach ist Zweiter in der Qualifikationsgruppe.

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