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Heute 18:30 Uhr
NEWS
Bundesliga heute: Altach - WAC
Holen die Wolfsberger wichtige Punkte im Abstiegskampf? LIVE-Infos:
Der WAC ist am 30. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga in der Qualifikationsgruppe gegen den SCR Altach auf Punkte aus (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Nachdem die Hausherren am Feiertag noch im Cup im Einsatz waren, steht am Montag schon das nächste Duell auf dem Programm. Nach einer 0:3-Niederlage gegen Blau-Weiß Linz sollen wieder drei Punkte her.
Beim WAC lief es am vergangenen Wochenende besser. Gegen den GAK war man mit 1:0 erfolgreich.
Dennoch könnte das Spiel für die Wolfsberger bereits mitentscheidend sein. Aktuell ist man einen Punkt hinter Blau-Weiß Linz Letzter in der Tabelle. Altach ist Zweiter in der Qualifikationsgruppe.