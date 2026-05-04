"Stich ins Herz" - Salzburg vergeigt es schon wieder Last Minute

Für Onisiwo war es die erste Startelf-Nominierung seit Ende Oktober und der längste Einsatz seit April des Vorjahres.

"Ich habe mich richtig gefreut, als ich erfahren habe, dass ich starten und der Mannschaft helfen darf", strahlt der 34-Jährige, dessen Vertrag mit Saisonende ausläuft.

Wie zum Beispiel vor dem Tor zum 1:0 war Onisiwo den "Bullen" mit mannschaftsdienlichen Aktionen behilflich; er legte ein hohes Laufpensum zurück, gewann viele Luftduelle und war sich auch nicht zu schade, im eigenen Strafraum auszuputzen.

"Riesenkompliment" für Onisiwo

"Ich habe mich gut gefühlt, das hat man, glaube ich, gesehen. Ich habe der Mannschaft den ein oder anderen Ball festmachen können", so der in dieser Saison vielkritisierte Stürmer.

Von Coach Beichler gibt es danach ein "Riesenkompliment". "Karim hat brutal gut in den letzten Wochen gearbeitet und ist jetzt auf einem richtig guten athletischen Level. Bei seinen Kurzeinsätzen hat er immer Schwung reingebracht und es sich am Ende verdient."

Eigentlich sei gar nicht geplant gewesen, Onisiwo 80 Minuten auf dem Feld zu lassen, "aber er war einfach so wichtig für uns".

Beichler über Konate-Sitzer: "Passt zur Saison"

Anstelle des Ex-ÖFB-Teamspielers kam schließlich Karim Konate ins Spiel - und dem Ivorer gehörte die wohl entscheidende Aktion des Tages.

Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen tauchte der 22-Jährige aus spitzem Winkel alleine vor Khudyakov auf und setzte zum Torabschluss an, Frans Krätzig begann bereits zu jubeln - doch Konate bugsierte den Ball Richtung Eckfahne.

"Ich war mir fast sicher, dass er ihn macht", gibt Beichler danach zu. Er seufzt: "Es war eine der vielen Möglichkeiten, die wir gehabt haben, um dieses Spiel zu killen. Es passt irgendwie zur Saison, dass wir diese Dinger auslassen."

Der Steirer will in diesem Zusammenhang nicht um den heißen Brei herumreden: "Es gehört zur Wahrheit, dass uns der Killerinstinkt fehlt. Wir hätten in dieser Saison schon so viele Möglichkeiten gehabt, richtig gute Schritte zu machen. Sei es, indem wir unsere Chancen nutzen, um mit zwei Toren Unterschied das Spiel zu killen, aber auch, indem wir hinten sagen: 'Dann spielen wir halt zu null'".

Dennoch ein "richtig gutes Spiel"