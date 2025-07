WAC-Schlussmann wechselbereit?

Im Sommer 2022 wechselte Lukas Gütlbauer zum Wolfsberger AC. In seinen ersten zwei Jahren musste er sich meist hinter Hendrik Bonmann anstellen, 2024/25 startete Gütlbauer als Nummer eins in die Saison, verlor den Posten jedoch rasch an Nikolas Polster.

Die Backup-Rolle im Lavanttal soll den 24-Jährigen nicht zufriedenstellen, wie die "Kleine Zeitung" berichtet. Der Keeper wäre daher bereit für einen Wechsel. Das allerdings nicht zu jedem Preis, wie es heißt.

Vor rund einem Monat soll der TSV Hartberg Interesse an Gütlbauer signalisiert haben, allerdings haben sich die Oststeirer seither mit den Verpflichtungen von Ammar Helac und Tom Hülsmann neu orientiert.

Noch mehrere Neuzugänge gesucht

Beim WAC deuten sich in den kommenden Wochen noch ein paar Abgänge an. Unter anderem wurde Thierno Ballo mit mehreren internationalen Klubs in Verbindung gebracht.

Das bedeutet, dass sich auch auf der Neuzugang-Seite noch einiges tun wird. In der Innenverteidigung, im Mittelfeld und im Sturm will man unbedingt noch nachlegen, wie auch WAC-Cheftrainer Dietmar Kühbauer der "Kleinen Zeitung" bestätigt.

"Natürlich brauchen wir hinten noch wen, aber auch im Mittelfeld und im Sturm. Das wissen im Klub alle, so ist der Kader noch zu dünn", so Kühbauer. Die Millionen eines möglichen Zukic-Deals könnten hier für Bewegung sorgen.

