WAC: Millionen-Transfer offenbar beschlossen

Der Wolfsberger AC plant bereits fix mit einem Abgang von Dejan Zukic.

Der 24-jährige Serbe, der erst im vergangenen Sommer für eine vereinsinterne Rekordsumme von 900.000 Euro von Vojvodina Novi Sad ins Lavanttal wechselte, steht demnach kurz vor dem Absprung in die MLS.

WAC-Klubmanager Markus Perchthaler bestätigt gegenüber der "Krone" ein konkretes Angebot aus Nordamerika.

Im Raum steht eine mögliche Ablöse von rund fünf Millionen Euro – womit Zukic die Summe des bisherigen Rekordabgangs einstellen könnte. Mohamed Bambas Transfer zu Lorient im Jänner 2024 brachte ebenfalls fünf Millionen Euro ein.

Kühbauer schonte Zukic: "Ich will nicht der Schuldige sein"

Es wird erwartet, dass Zukic bald zum Medizincheck aufbricht, auch deshalb wurde er beim Testspiel gegen NK Istra am Samstag geschont, wie WAC-Cheftrainer Dietmar Kühbauer gegenüber der "Kleinen Zeitung" bestätigt.

"Es ist etwas im Raum und ich will auch nicht der Schuldige sein, sollte sich ein Spieler in seinem vielleicht letzten Spiel noch verletzen", so Kühbauer.

