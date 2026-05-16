WAC: Mallorca-Reise als Kostprobe auf Europa?

In der 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga fixiert der WAC den Startplatz für das internationale Playoff.

Im entscheidenden Heimspiel gegen die WSG Tirol können die Kärntner, die aufgrund ihrer Mallorca-Reise in Kritik standen, mit einem 2:0-Sieg den Playoff-Platz fixieren (>>>>>>hier geht es zum Spielbericht).

Mallorca als Game-Changer

"Von Mallorca nach Ried und dann weiter nach Wien", lässt WAC-Innenverteidiger Nicolas Wimmer die geplante Marschrichtung der Kärntner im "Sky"-Interview durchscheinen.

Weiters begründet der Routinier seine Aussage. "Ich bin sehr optimistisch, weil wir mittlerweile einen sehr guten Fußball spielen, wir wieder stark sind, füreinander kämpfen und füreinander Tore schießen. Wir sind wieder eine Mannschaft geworden!"

Auch WAC-Schlussmann Lukas Gütlbauer sieht im Teambuilding-Event den Schlüssel zum Erfolg: "Ich glaube, dass uns die Tage nicht geschadet haben, sondern dass wir noch enger zusammengerückt sind."

WAC-Kapitän Dominik Baumgartner sagt über die geglückte Qualifikation: "Jetzt sind wir dort, wir wissen zwar nicht warum, aber wenn man einmal in den Playoffs ist, ist das Ziel klar."

Mallorca als "Trainingslager" für die Bundesliga

"Wir haben alle Kritiker Lügen gestraft. Vielleicht war das auch am Ende des Tages eine Vorbereitung: einfach hinfliegen, am nächsten Tag über die Grenzen gehen und am dritten Tag nach Hause fliegen", erklärt WAC-Cheftrainer Silberberger mit einem Augenzwinkern den Kurzurlaub.

"Ein hochverdienter Sieg der Malle-Truppe", fasst der Trainer die Partie, die die Qualifikation ermöglicht hat, zusammen.

"Ich glaube mit einem 2:0 sind sie (Anm. WSG Tirol) gut bedient, denn zur Halbzeit hätte es bereits 3:0 oder 4:0 stehen können und hinten haben wir de facto nichts zugelassen."

Auch aus der gesamten Rückrunde zieht Silberberger ein positives Resümee: "Ich bin sehr stolz auf die Truppe, wir haben in sieben Quali-Gruppen-Spielen 14 Punkte gesammelt und davon fünfmal zu Null gespielt."

Am kommenden Dienstag geht es für den WAC zum Playoff-Halbfinale nach Ried. Im Falle eines Sieges würde der Fünfte der Meistergruppe warten.