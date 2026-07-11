Wiener Austria gewinnt Testdoppel gegen Zweitligisten

Erfolgreicher Samstag für die Wiener Austria!

Der Tabellenvierte der abgelaufenen Bundesliga-Saison, der FK Austria Wien, bestritt am Samstag im Rahmen eines Mini-Turniers zwei Testspiele gegen Klubs aus der ADMIRAL 2. Liga.

Beide Spiele dauerten je 60 Minuten. Zuerst wurde der SKN St. Pölten mit 2:0 besiegt. Die Tore fielen alle nach der Pause. Matteo Schablas (54.) und Stürmer Johannes Eggestein (58.) trafen innerhalb von nur vier Minuten für die Violetten.

Aufstellung gegen SKN: Sahin-Radlinger; Ranftl, Lee, Buhari, Feddersen, Schablas, Fischer, Wustinger, Wels, Saljic, Eggestein

Erfolgreicher Zweiter Test

Das zweite Spiel gegen Admira Wacker wurde mit 4:1 gewonnen. Die Tore steuerten Hasan Deshishku per Doppelpack, Abdoulaye Kanté und Vasilije Marković bei.

Aufstellung gegen Admira: Kos; Nnodim, Toifl, Kang Hee Lee, Radonjic, Österreicher, Markovic, Hettwer, Mörth, Nisandzic, Deshishku

Ernst wird es für die Elf von Stephan Helm in zwölf Tagen. Am 23. Juli trifft man in der zweiten Qualirunde zur UEFA Conference League auf den Sieger des Duells zwischen Decic und Liepaja. Das Hinspiel gewann Liepaja zuhause mit 1:0.

Remis für die Vienna gegen QPR

Auch Zweitligist First Vienna FC testete am Samstag. Die Fans auf der Hohen Warte durften dabei mit den Queens Park Rangers einen prominenten Gegner begrüßen.

Tore sahen die Zuschauer allerdings keine. Die beiden Mannschaften trennten sich torlos.