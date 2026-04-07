Übernimmt Red Bull einen Klub in Südtirol?

Der Energydrinkhersteller Red Bull unterstützt als Sponsor oder Miteigentümer den ein oder anderen Klub im Weltfußball.

Dazu zählt auch das Engagement beim österreichischen Vizemeister FC Red Bull Salzburg. Jetzt könnte ein weiterer Klub nahe der österreichischen Grenze übernommen werden.

Anfrage vor Jahren abgelehnt

Laut "Tutto Mercato Web" liebäugelt der Energydrinkhersteller mit einer Übernahme des italienischen Zweitligisten FC Südtirol.

Der Verein spielt seit vier Jahren eine gute Rolle in der Serie B, könnte unter Red Bull vermutlich das Ziel Serie A ausrufen. Bereits vor Jahren soll es Red Bull versucht haben, damals wurde allerdings abgelehnt. Heute scheint ein Verkauf durchaus möglich.