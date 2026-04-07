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"War nicht okay" - Harakate bezieht nach Torjubel Stellung

Der Stürmer hat beim Spiel des GAK gegen Blau-Weiß Linz nicht nur mit seinem Tor für Aufsehen gesorgt.

"War nicht okay" - Harakate bezieht nach Torjubel Stellung Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nicht nur der Spielverlauf sorgte am vergangenen Wochenende beim Duell zwischen dem GAK und Blau-Weiß Linz in der Admiral Bundesliga für Aufsehen, auch der Torjubel von GAK-Stürmer Ramiz Harakate wurde zum Thema.

Der 23-Jährige erzielte in der 79. Minute das spielentscheidende 2:1 für seinen Verein (zum Spielbericht >>>). Daraufhin lief er zu den gegnerischen Fans, jubelte provokant und zeigte ihnen eine Herz-Geste. Der Stürmer erhielt anschließend die Gelbe Karte.

"Schweinstore" und Herzen für die Gästefans beim GAK-Sieg >>>

Nun nehmen sowohl der Spieler selbst als auch der Verein zu Harakates Verhalten Stellung. "Mein Torjubel gegen Blau-Weiß Linz war nicht okay. Ich habe hier aus der Emotion heraus gehandelt und in diesem Moment nicht klar gedacht. Ich möchte mich hiermit sowohl bei den Gäste-Fans als auch bei den eigenen Mitspielern entschuldigen", erklärt Harakate.

Sportdirektor Tino Wawra sagt: "Wir haben mit Ramiz ein ernsthaftes Gespräch geführt und ihm deutlich gesagt, dass so ein Verhalten für uns nicht akzeptabel ist und auch nicht für die Werte des GAK steht. Er hat sich entschuldigt und sehr einsichtig gezeigt."

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