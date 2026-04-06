Medien: Atalan ist beim WAC Geschichte, Nachfolger steht bereit

Der Wolfsberger AC nimmt den dritten Trainerwechsel in dieser Saison vor.

Wie die "Krone" und "Sky Sport Austria" am Montagabend berichten, hat sich der WAC von Ismail Atalan getrennt. Die "Kleine Zeitung" schrieb bereits am frühen Nachmittag, dass die Entlassung des Deutschen bevorstehe.

Eine offizielle Bestätigung des Vereins steht also noch aus. Klar ist aber: Mit nur 14 Punkten sind die "Wölfe" akut abstiegsgefährdet. Der Vorsprung auf Schlusslicht BW Linz beträgt nur noch vier Punkte.

Atalan übernahm Mitte November von Peter Pacult, konnte in 13 Spielen aber nur einmal gewinnen (drei Remis, acht Niederlagen).

Ex-Bundesliga-Trainer steht ante portas

Aus dem Bericht der "Krone" geht zudem hervor, wer auf den 46-Jährigen folgen soll: Thomas Silberberger. Der Langzeit-WSG-Coach vollzog erst vor zwei Wochen eine einvernehmliche Trennung mit der Admira.

Davor soll Gerald Scheiblehner dem WAC übrigens abgesagt haben.