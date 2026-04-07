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Fix! WAC vollzieht dritten Trainerwechsel

Die Wolfsberger beenden die Zusammenarbeit mit Ismail Atalan. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Fix! WAC vollzieht dritten Trainerwechsel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Was medial bereits kolportiert wurde, ist jetzt offiziell.

Ismail Atalan ist nicht mehr Trainer des Wolfsberger AC. Das verkünden die Kärntner am Dienstag. Nach dem Kühbauer-Abgang und dem Pacult-Aus folgt nach Atalan beim WAC jetzt der vierte Trainer in der laufenden Saison.

Der Deutsch-Türke übernahm die Wolfsberger im November, holte in 13 Spielen einen Punkteschnitt von 0,46.

Nachfolger bei den "Wölfen" wird Thomas Silberberger, der erst vor wenigen Wochen bei Zweitligist Admira Wacker gehen musste.

Aktuell haben die Lavanttaler nur vier Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Blau-Weiß Linz. Die Tabelle >>>

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